Acre deve ter pequena frente fria nesta semana, segundo Inmet

Nas próximas 24 horas são esperados pelos menos 4 mm de chuva em Rio Branco.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão do Governo Federal, informou a chegada de uma pequena frente fria ao Acre de leve e média intensidade iniciando ainda nesta terça-feira (16) e que deve durar até o próximo sábado (20).

Em Rio Branco, a mínima para a quarta-feira (17) é de 23° C com a máxima podendo chegar em 29° C. Já na quinta-feira (18), a mínima é de 22° C e a máxima 27° C. Sexta-feira deve ser o dia com as menores temperaturas registradas, mínima de 23° C e máxima de 25° C. No sábado as temperaturas começam a subir novamente, e a mínima é de 23° C e a máxima de 28° C.

Além disso, a previsão do Inmet é que os dias sejam nublados, com pouco sol e trovoadas, e que chova todos os dias na capital acreana. Nas próximas 24 horas são esperados pelos menos 4 mm de chuva em Rio Branco, segundo o órgão.