Acre deve receber R$ 660 mil para demandas assistenciais da Covid-19

A portaria do MS foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (4). A verba está prevista em crédito extraordinário na medida provisória 1.062, de 9 de agosto de 2021, a serem disponibilizados aos Fundos de Saúde dos Estados e Municípios, em parcela única.

Os recursos devem ser destinados ao custeio de ações e serviços de saúde para o enfrentamento da pandemia. De acordo com a portaria, foi considerada quantidade total de autorização de internação hospitalar para o cálculo da distribuição dos recursos.

O Acre registrou, até esta quarta-feira (3), 88.053 casos de Covid-19, conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e número de mortos pela doença era de 1.845. Em todo estado, havia seis pacientes internados nos hospitais de referência, sendo quatro com resultado positivo para a doença.

Restavam 38 exames de RT-PCR à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Desde o início da pandemia, 86.067 pessoas receberam alta.

Fonte: G1 Acre