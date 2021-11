ACORRENTADOS: Após a convocação inferior do que foi prometido, comissão emite nota de repúdio e promete realizar manifestação na próxima semana

-------- Continua depois da Publicidade--------

A comissão dos aprovados no Concurso Público da Polícia Civil publicou uma nota de repúdio manifestando o desapontamento com a convocação realizada pelo Governo do Estado, Gladson Cameli. O governador convocou, na última quarta-feira, 10, apenas 17 aprovados.

Segundo a nota, com o quantitativo conhecido, deu-se a entender que o governo não demonstrou respeito à instituição Polícia Civil, bem como aos classificados.

Ainda de acordo com a comissão, mesmo com a convocação, a necessidade não foi atendida e que o baixo efetivo contribui para a baixa solução dos crimes no Estado.

Nas redes sociais da categoria, eles divulgaram a data da manifestação que realizarão na galeria da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na próxima quarta-feira, 17, às 9h.

Decepcionados, os candidatos prometem chegar ao extremo de se acorrentar no intuito de chamar a atenção do Governador. Além disso, eles alegam que a convocação foi feita de forma traiçoeira, já que eles acompanharam todo o processo e a regra sobre as vacâncias, utilizada no chamamento do cadastro reserva da Polícia Militar, não foi utilizada.