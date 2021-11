ACORDO: Governo e Policiais Penais conseguem negociar durante reunião e prazo para bater o martelo é a próxima quarta-feira

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre (Asspen), após reunião realizada na tarde desta quinta-feira (18), informa a todos os Policiais Penais que a equipe de articulação do Governo do Acre pediu um prazo até a próxima quarta feira (24) para dar encaminhamento nas pautas do vencimento único, da direção das unidades e do nível superior para ingresso na carreira.

Por outro lado, nos foi solicitado a retomada do BH, a fim de normalizar a rotina das Unidades Prisionais.

A Asspen, em face da possibilidade de avançarmos nas demandas apresentadas, solicita, portanto, o pronto atendimento do pedido por parte dos Policiais Penais do Acre como um gesto de confiança ao Governo, ao passo que reitera possíveis novas convocações da categoria, caso as pautas não prosperem.

Eden Alves Azevedo

Presidente da Asspen