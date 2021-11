ACIDENTE GRAVE: motociclista fica gravemente ferido em colisão com caminhonete

- Publicidade-

O acidente aconteceu no Ramal Linha 01, na Vila do Incra, no início da tarde desta segunda-feira, 8.

A colisão entre uma moto e uma caminhonete, deixou uma vítima em estado grave.

A vítima atente pelo nome de Ezequiel Gomes Albuquerque

24 anos e era o condutor da motocicleta.

“De acordo com nós socorristas do SAMU, o paciente teve um TCE GRAVE , fratura na face e fcc no pé sacramento ativo”.

Ezequiel foi encaminhado para o Pronto Socorro da Capital e teve que ser entubado.

As circunstâncias em que ocorreu o acidente não foram repassadas.

Segundo testemunhas, Ezequiel é entregador de refeições na região da Vila do Incra.

