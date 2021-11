Acidente entre Colômbia e Barretos deixa radialista em estado grave

-------- Continua depois da Publicidade--------

O radialista Cleber Muniz de Carvalho, 40 anos, ficou gravemente ferido em acidente na rodovia Brigadeiro Faria Lima em Colômbia, no final da manhã de sexta-feira (26). Ele trabalha no Grupo Monteiro de Barros de Barretos

Ele estava na direção Barretos – Côlombia em um veículo do modelo Honda Civic quando a frente do veículo se chocou com um caminhão Scania. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o resgate de Cleber demorou cerca de 1 hora, pois ele estava preso nas ferragens.

Uma equipe do Samu foi acionada para prestar os socorros iniciais, após o resgate ele foi entubado e estabilizado no local para só depois o encaminhar para a Santa Casa de Barretos.

Ainda não se sabe o que causou o acidente