Acidente: Cruzeirense fica ferido após rojão de fogos estourar em seu rosto

O Cruzeirense Cosmo Nascimento de Araújo de 29 anos, ficou ferido após um acidente com o rojão de fogos de artifício na tarde deste sábado (27/11), em Sena Madureira. O acidente aconteceu após as comemorações do título de campeão da Libertadores do Palmeiras.



De acordo com a vítima, Cosmo teria levantado o rojão para cima más acabou estourando para baixo em seu rosto, após o acidente ele foi atendido e transportado para o Hospital do município. O homem sofreu apenas queimaduras de 3° grau, no rosto e em um dos olhos. Ele chegou à unidade de saúde consciente e seu estado é estável.

Nos últimos anos, em todo o país, houve mais de 8,5 mil acidentes e 120 mortes causadas por fogos de artifícios. O mais grave é que mais de 20% das mortes foram de crianças entre 0 e 14 anos. Tradicionalmente, no mês de junho, acontece quase 1/3 dos acidentes registrados em um ano. Em casos de acidentes, o certo é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou o SAMU de sua cidade pelo 192. “Lave queimaduras com água fria ou soro fisiológico e envolva com um pano úmido”, acrescenta Adriano