Ação em saúde do homem é realizada no auditório da Prefeitura de Rio Branco

Nesta terça-feira, 30, o auditório da Prefeitura Municipal de Rio Branco, no Centro da cidade, recebeu os servidores para atendimentos especializados em saúde. No mesmo ambiente, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), foram disponibilizados consultas clínicas com médico, testes rápidos e vacinas contra gripe e covid-19, com aplicação da primeira, segunda e terceira doses.

“Realizamos a ação em saúde do homem da campanha do Novembro Azul do município no auditório. Também atendemos as mulheres, para quem trabalha na Prefeitura e na Secretaria de Saúde”, disse o enfermeiro Francisco Holanda, coordenador do programa Saúde do Homem do município.

“Há um movimento mundial que busca conscientizar os homens no cuidado com a saúde, especialmente no combate ao câncer de próstata, mas ainda existe uma grande barreira por conta da cultura machista e do instinto masculino de recusa na procura do médico. A valorização da saúde do homem é de extrema importância, estamos encerrando a campanha, mas o atendimento continua nas unidades de saúde do município”, lembrou o médico Marcelus Negreiro.

O objetivo da Prefeitura é potencializar as ações de Saúde do Homem, facilitar e ampliar o acesso da população masculina aos serviços na área afeta. A iniciativa visa ainda reforçar as informações na formação de uma consciência de que os agravos do sexo masculino são, na prática, um problema de saúde pública.