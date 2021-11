AC antecipa feriado do Tratado de Petrópolis para terça (16) e órgãos públicos têm folga estendida; veja o que abre e fecha

-------- Continua depois da Publicidade--------

O governo do Acre adiantou o feriado estadual do Tratado de Petrópolis, comemorado no próximo dia 17, para a terça-feira (16). Com isso, os órgãos públicos estaduais vão ter mais uma folga estendida, uma vez que na segunda (15) também é feriado da Proclamação da República.