1ª heroína surda da Marvel aumenta interesse por língua de sinais

Veja a importância da representatividade. A primeira heroína surda da Marvel está fazendo tanto sucesso que alavancou a procura de pessoas para aprenderem a língua de sinais.

O crescimento foi de 250% em relação ao ano passado, depois que Lauren Ridloff deu vida à heroina Makkari, que tem deficiência auditiva. Os dados são de um estudo conduzido pela Preply.

Lauren Ridloff nasceu surda e vem chamando atenção para que grandes estúdios incluam representatividade de pessoas com deficiências auditivas em suas produções.

Inclusive, Makkari foi alterada de um homem branco, como era nas histórias em quadrinhos, para uma mulher preta e surda.

“Espero que isso tenha o mesmo impacto em diferentes comunidades, pessoas marginalizadas ou sub-representadas nesta indústria,” disse a atriz, em linguagem de sinais, à Variety.

Sucesso

O estudo ainda informa que as buscas pelo nome da atriz aumentaram em 550% em todo o mundo desde 1º de novembro, com o termo “primeira heroína surda” dobrando a pesquisa em comparação ao mesmo mês de 2020.

Depois desses dados, a Ridloff, que nasceu surda e já participou em filmes como “Um Lugar Silencioso”, “O Som do Silêncio” e “No Ritmo do Coração” não podia estar mais satisfeita, garantindo que tal atividade pode ser um sinal de inclusão.

“Nunca vi ninguém como eu representado no cinema. Significa que meus dois meninos, que também são surdos, crescerão num mundo onde existem super-heróis surdos. Poderão sonhar mais alto. Neste momento, todos nós somos tão visuais e somos tão dependentes do texto, mesmo quem ouve… Enviamos mensagens e lemos textos nas redes sociais. Então, por que não permitir que o texto se infiltre no cinema?”, disse em entrevista ao “New York Times”.

Filme inclusivo

‘Eternos‘ está em cartaz nos cinemas brasileiros e é o projeto mais inclusivo que a Marvel já apresentou.

Além da heroína com uma deficiência auditiva, mostra também o primeiro beijo entre um casal homossexual.

O filme já é um sucesso de bilheteira. Arrecadou 161,3 milhões de dólares no mundo inteiro. O valor inclui 71,29 milhões nos EUA, onde foi a quinta melhor estreia da era da pandemia, depois de “Venom: Tempo de Carnificina” (90 milhões), “Viúva Negra” (80,3), “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis” (75,3) e “Velocidade Furiosa 9” (70).

A história épica, que abrange milhares de anos, apresenta um grupo de heróis imortais forçados a sair das sombras para se reunir contra os inimigos mais antigos da humanidade, os Deviantes.