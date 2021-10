Zuckerberg perde uma posição no ranking e agora é o 5º mais rico do mundo, após pane no Facebook

- Publicidade-

A pane no Facebook fez o fundador da companhia, Mark Zuckerberg, ver sua fortuna diminuir nesta segunda-feira (04). Ele perdeu o posto de 4º homem mais rico do mundo para Bill Gates, fundador da Microsoft. Zuckerberg perdeu cerca de US$ 6 bilhões em apenas um dia, em meio a denúncias de uma ex-funcionária da companhia e à queda do sistema das principais redes do grupo, que controla o Instagram, Facebook, Messenger e WhatsApp.

As ações do Facebook, negociadas na Bolsa de Nasdaq, tiveram queda de 4,89%, sendo cotadas a US$ 326,23. Esta foi a maior baixa em um pregão da empresa desde 9 de novembro.

Com isso, o valor de mercado de Zuckerberg passou a ser de US$ 121,6 bilhões, rebaixando o fundador do Facebook à quinta posição no índice Bloomberg Billionaires.

Em primeiro lugar, está Elon Musk, fundador da Tesla, seguido por Jeff Bezos, fundador da Amazon. Os dois disputam o mercado de turismo espacial, com as empresas SpaceX e Blue Origin, que realizaram recentemente viagens espaciais.

Em terceiro lugar na lista de bilionários está Bernard Arnault, presidente e diretor executivo da LVMH, a maior empresa de artigos de luxo do mundo, dona das marcas Louis Vuitton, Dior e Givenchy, entre outras.

Bill Gates, fundador da Microsoft, aparece agora em quarto lugar, substituindo Zuckerberg. O dono do Facebook perdeu mais de US$ 19 bilhões em relação ao dia 13 de setembro, quando valia US$ 140 bilhões.