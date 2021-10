William Bonner decreta sua própria saída do JN após embolsar 86 milhões da Globo: “Cheguei à conclusão”

- Publicidade-

O principal âncora da Globo abriu o jogo e revelou que pretende se aposentar nos próximos anos. William Bonner participou de uma sessão de perguntas e respostas no perfil do JN no Instagram que foi publicado nesta sexta-feira (08) e afirmou que deixará o telejornal da Globo em até 10 anos.

Isso mesmo, de forma muito bem humorada, o âncora do Jornal Nacional respondeu algumas curiosidades dos internautas e em uma deles ele abriu o jogo sobre o seu futuro. “Como vê o JN daqui a 10 anos?“, questionou um seguidor e Bonner foi sincero ao dizer que não quer estar mais na bancada do noticiário daqui uma década. “Bem, daqui a 10 anos, com certeza verei de casa. Porque não pretendo ser aquele velho apresentador do JN. Vou ter 67 ”, começou o editor-chefe, rindo. “Gente, o tio também tem que descansar. Vamos devagar, né? ”, perguntou o marido de Natasha Dantas. Entre outras perguntas, o veterano também foi questionado sobre sua aparência barbada e explicou que decidiu fazer a barba porque passava muito tempo aparando os pelos faciais. “Eu não aguentava mais raspar minha barba. Usei barba na faculdade, até começar a trabalhar na televisão e depois passei todos aqueles anos me barbeando. E cheguei à conclusão de que não precisava mais fazer isso, porque era uma grande perda de tempo ”, finalizou o âncora. Apesar de expressar o desejo de se aposentar na próxima década, William Bonner terá que esperar, pelo menos, até 2025, já que, segundo Alessandro Lo Bianco, o jornalista renovou na Globo por mais 4 anos. O colunista de A Tarde É Sua, acrescentou que o veterano foi seduzido por um salário milionário: R$ 1 milhão e 800 mil mensais. Ao todo, ao longo de 4 anos, William Bonner faturará 86 milhões de reais.