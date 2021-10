Will Smith elege pior filme de sua carreira no cinema

- Publicidade-

Will Smith abriu o jogo sobre seus trabalhospreferidos da carreira no cinema, assim como a escolha do que teria sido o pior filme em que já atuou.

Em entrevista ao GQ, no quadro “Actually Me”, o astro de Hollywood de 53 anos confessou não saber qual seria o primeiro colocado entre seus dois longas favoritos. “Para melhor, acho que é um empate entre o primeiro “MIB – Homens de Preto” e “À Procura da Felicidade”, declarou Smith. “Por razões diferentes, esses são dois filmes quase perfeitos”, completou.

Lembrando que “MIB – Homens de Preto” foi inspirada na HQ homônima, escrita por Lowell Cunningham, e rendeu uma franquia de quatro filmes. Já “À Procura da Felicidade” é um dos filmes queridinhos do público e garantiu a indicação de Smith ao Oscar de Melhor Ator.

Sobre o que seria o pior filme de sua carreira, o ator fez questão de mencionar o filme lançado em 1999, indicado a oito categorias do Prêmio Framboesa de Ouro e detonado pela crítica.

“‘As Loucas Aventuras de James West’ é um espinho na minha garganta“, revelou o artista aos risos. “Me ver com calças de couro… não gosto daquilo“, confessou.