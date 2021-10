WhatsApp, Facebook e Instagram: o que se sabe sobre pane global das redes de Mark Zuckerberg

- Publicidade-

Usuários do mundo inteiro relataram problemas e instabilidade no uso de WhatsApp, Facebook e Instagram, redes sociais sob comando do Facebook, de Mark Zuckerberg.

Segundo a agência France Presse, o impacto potencial é sobre dezenas de milhares de usuários.

No Brasil, o site Downdetector, que monitora instabilidade em serviços online, identificou grandes picos de relatos de usuários enfrentando problemas nas três redes sociais, e havia indicativos de “interrupção generalizada” ao menos no Facebook por volta das 13h30 (horário de Brasilia).

Os mesmos problemas foram identificados pelo Downdetector em outras grandes regiões metropolitanas globais, como Washington e Paris, informa a France Presse.

Em notas enviadas à BBC News Brasil, o Instagram, o WhatsApp e o Facebook informaram: “estamos cientes de que as pessoas estão tendo dificuldades para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que tudo volte ao normal o quanto antes”.

Na página do Facebook consta uma falha de Domain Name System (DNS) – o DNS é o servidor que direciona os usuários aos destinos durante a navegação.

O DNS costuma ser comparado com uma lista telefone ou um caderno de endereços da internet, levando os navegadores ao sistema do site que está sendo buscado.

Uma pane semelhante de DNS afetou a empresa de armazenamento na nuvem Akamai em julho, afetando múltiplos serviços.

Outras falhas semelhantes aconteceram neste ano em outros produtos.

E uma das vezes, a pane foi causada por um único cliente de um serviço muito usado que mudou suas configurações, dando início a um problema de software que afetou um grande número de páginas.

É raro que esse tipo de problema afete gigantes da tecnologia como o Facebook e permaneça sem solução por muito tempo.