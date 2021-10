Vôlei de praia: Ágatha e Duda anunciam fim de dupla

- Publicidade-

Destaques no vôlei de praia, Ágatha Rippel e Duda Lisboa anunciaram que não irão mais atuar como dupla a partir de 2022.

Juntas desde 2017, a decisão veio após os Jogos de Tóquio 2020 e as duas ainda vão disputar as três últimas etapas do Mundial neste ano.

Segundo o site Olimpíada Todo Dia, depois das férias, Duda vai começar a jogar com Ana Patrícia, que também é atleta do Time Dux Nutrition.

Neste último ciclo olímpico, elas caíram nas quartas de final e ficaram classificadas em nono lugar. No Circuito Mundial e no Brasileiro, são atuais campeãs; no total, conquistaram 14 medalhas de ouro.