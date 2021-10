Vítima reage a assalto e criminoso “caga” nas calças

- Publicidade-

Um casal morador da rua Abelha, localizada no bairro Conquista conversava em frente de casa quando dois homens se aproximaram e anunciaram assalto, sendo que um dos bandidos armado de escopeta encostou a arma na cabeça da mulher.

O marido em ato de sobrevivência e defesa da mulher entrou em luta corporal com o criminoso tomando a arma.

O comparsa ao perceber que a vítima reverteu a situação fugiu abandonando o parceiro de crime.

De acordo com testemunha em dado momento o bandido começou a gritar pedindo socorro a polícia.

Uma guarnição da Polícia Militar conseguiu separar a briga, socorrendo o bandido que foi levado ao Pronto Socorro.

De acordo com a Polícia Militar, a dupla já vinha fazendo um arrastão na rua Abelha, antes de chegar até este casal. O comandante da guarnição informou que ao chegar no local, a arma estava no chão e a vítima lutando contra o assaltante, momento em que houve a intervenção policial.

Por causa dos ferimentos durante a briga, o bandido chegou a evacuar nas calças.

Já no pronto socorro, com as roupas rasgadas, sujo de fezes e bem machucado, o homem teve que usar um fraldão e depois teve os ferimentos tratados. Só depois foi encaminhado para a delegacia.

As vítimas também foram para o Pronto Socorro, pois a mãe da moça que teve a arma apontada para sua cabeça passou mal.

A polícia aguarda o retorno das vítimas pra representar contra o assaltante, caso contrário, o mesmo só responderá pela posse ilegal da arma.

Até o fechamento desta edição, as vítimas não retornaram à delegacia.