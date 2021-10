Vídeo: policiais resgatam idosa de apartamento em chamas

- Publicidade-

Agentes policiais do Programa Estadual de Implantação de Serviços do estado do Rio de Janeiro (Proeis-RJ) salvaram uma idosa durante um incêndio em um apartamento em Saquarema, Região dos Lagos. A mulher estava desacordada no momento do salvamento.

Pelas redes sociais, a Polícia Militar do estado informou que a mulher foi levada para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, no bairro de Bacaxá. Após a internação, o estado da idosa estava “estável”. A polícia não deu detalhes sobre as causas do incêndio.

Segundo o portal carioca O Dia, os agentes do Proeis estavam se deslocando para outra ocorrência, quando foram alertados pela população sobre o fogo e a vítima que precisava de ajuda. Ainda de acordo com as informações do jornal, o Corpo de Bombeiros do estado foi acionado para controlar o fogo posteriormente ao salvamento.

Fonte: Correio Braziliense