Vídeo: Ônibus da Eucatur fica destruído durante incêndio na Rodoviária de Presidente Médici

PRESIDENTE MÉDICI – Um ônibus rodoviário modelo Paradiso G6 1550LD, que estava a serviço da Viação Eucatur, acabou ficando destruído, após pegar fogo por volta de 2h da madrugada deste sábado (23), quando estava na Rodoviária de Presidente Médici, no interior de Rondônia. Todos os passageiros e suas respectivas bagagens, forma retirados do coletivo e não houve feridos.

Vídeo: Reprodução de Grupos de Whatsapp

O município não possui Corpo de Bombeiros, e com isso, a demora de quase uma hora para que equipes do quartel localizado no município de Ji-Paraná, chegasse, as chamas acabaram se alastrando e acabou destruindo parte da cobertura da rodoviária.

No mês passado, um ônibus da Viação Eucatur acabou sofrendo um grave acidente na BR-364, em Pimenta Bueno.

As causas do incêndio serão investigadas. Um outro ônibus, precisou ser deslocado para a rodoviário de Presidente Médici, para que os passageiros pudessem seguir viagem.

A linha em que o ônibus que foi destruído pelo fogo faria, não foi informada.

Com informações do Corpo de Bombeiros de Rondônia.