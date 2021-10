Vídeo: motorista de aplicativo é espancado por casal insatisfeito com a demora

- Publicidade-

Um idoso de 68 anos foi agredido em um posto de gasolina em Goiânia (GO), neste sábado (16). Ele é motorista de aplicativo e ficou ferido após a discussão com clientes. As informações foram publicadas pelo portal g1.

O boletim de ocorrência do caso registrou que a cliente reclamou da demora para ser atendida pelo motorista. Ele teria ficado nervoso e cancelado a corrida.

Então o marido da cliente foi tirar satisfações, partiu pra agressão e derrubou o motorista. Quando ele estava caído, a mulher chutou a cabeça do idoso. Câmeras de segurança filmaram o ocorrido.

De acordo com a Polícia Civil, o idoso teve uma convulsão e ficou com pulmão perfurado, luxação na cabeça e costela quebrada. Ele está se recuperando em um hospital.

A identidade do casal não foi revelada, então ainda não é possível encontrar a defesa dos dois.

Fonte: Isto É