Vídeo mostra ação de bandidos que explodiram caixa eletrônico em Rio Branco

- Publicidade-

Ação criminosa ocorreu na madrugada desta quarta-feira (20). Bandidos não levaram dinheiro, mas prejuízo com estragos na farmácia chegam a R$ 70 mil.

Imagens mostram momento em que dupla explode caixa eletrônico em Rio BrancoImagens mostram momento em que dupla explode caixa eletrônico em Rio Branco

Um vídeo mostra o momento em que dois indivíduos aparecem explodindo um caixa eletrônico que fica dentro de uma farmácia no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco. As imagens não deixam claro como eles conseguem entrar no estabelecimento, mas é possível ver toda a ação dentro da farmácia.

Nas imagens, eles colocam o que parece ser uma bomba caseira no caixa, que explode e causa danos tanto na estrutura dele como na da farmácia, porém, os bandidos não conseguem ter acesso ao dinheiro. Eles então fogem sem o dinheiro.

As funcionárias disseram que a ação foi bem rápida e que eles antes de entrarem ainda teriam cortado o alarme. A gerência estima ainda um prejuízo de R$ 70 mil devido aos danos às estruturas.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Combate a Roubos e Extorsões (Decore). O delegado Leonardo Santa Bárbara informou que já está analisando as imagens para identificação dos suspeitos.



Prejuízo na farmácia chega a R$ 70 mil — Foto: Arquivo pessoal