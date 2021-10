VIDEO: Ingredientes de morte: alta velocidade, álcool e direção resulta em acidente grave, no interior do AC

- Publicidade-

Mais um grave acidente foi registrado no interior do estado do Acre, envolvendo excesso de velocidade álcool e direção.

O grave acidente que pouco não ceifa a vida de cinco jovens, com idades entre 21,20,18 e 16 anos, aconteceu na madrugada deste domingo, 03, no centro da cidade de Epitaciolândia, interior do estado do Acre.

Segundo informações, o jovem de 21 anos, identificado pelo nome de Rayrclin Vinicius Brito da Silva, dirigia um veículo automotor, modelo Honda Civic, quando perdeu o controle do carro, saindo da pista e capotando até parar dentro de uma Praça Pública.

Excesso de velocidade e embriaguez ao volante supostamente teria sido a causa do acidente

De acordo com a Polícia Militar daquela cidade, no carro, além do motorista viajavam mais quatro jovens, que ficaram feridos, com maior e menos gravidade, porém sem risco de morte a nenhum.

A Polícia constatou que as vítimas teriam saído de um bar e que todos haviam consumido bebidas alcoólicas, inclusive o motorista.

Jovem sofre escalpe em quase 70% do couro cabeludo

As vítimas foram resgatar por policiais militares terceiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU e conduzidas ao Hospital Raimundo Chaar, no município vizinho de Brasiléia.

Segundo informações das equipes de Socorro, as vítimas, Rayrclin Vinicius Brito da Silva (21), Condutor do veículo apresentava um corte na região frontal da cabeça; Ana Vitoria Souza da Silva (21), tinha suspeita de fratura na face e corte na região frontal da cabeça; Amanda Karoline Onésio Farias (21), apresentava suspeita de fratura no Membro Superior Esquerdo.

Já Rayelle Ribeiro Pessoa (22), apresentava fratura aberta no membro inferior esquerdo e escalpelamento em grande parte do couro cabeludo, sendo necessário levar mais de 30 pontos na cabeça.

Segundo foi levantado pelas autoridades que atenderam a ocorrência, o motorista estaria em alta velocidade pela rua Madre Paulina, que fica um nível acima da praça e ao tentar fazer a curva rumo a avenida principal, não conseguiu e passou direto rumo à praça.