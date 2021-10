Vídeo: homem se recusa a usar máscara em avião e ameaça quebrar pescoço de passageiro

- Publicidade-

Um homem foi expulso de um voo com destino a Los Angeles, nos Estados Unidos, após se recusar a usar máscara dentro do avião e por discutir com tripulantes e passageiros.

O caso ganhou destaque após uma série de vídeos gravados por um passageiro do voo viralizar no aplicativo TikTok. O incidente ocorreu dentro de um voo da United Airlines.

O usuário @starcadearcade filmou o momento em que o homem tira a máscara e começa a gritar com um comissário de bordo. “O que a lei vai fazer?”, diz o homem bem próximo ao rosto do comissário. Em certo momento do vídeo, é possível ver gotículas de saliva saltando da boca do homem sem máscara.

Um outro passageiro tentou intervir, mas o homem sem máscara respondeu dizendo: “Cuide da sua vida, porque vou quebrar seu pescoço”.

O usuário do TikTok que filmava a confusão chegou a ser atacado por um primo do homem sem máscara que tentou impedir que ele filmasse a confusão. Após recuperar o telefone, o tiktoker explicou que a polícia entrou no avião e escoltou o homem e o primo dele para fora do voo.