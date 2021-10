Vídeo: Clima esquenta!! E BR-364 ficará fechada por tempo indeterminado, diz líder do protesto

- Publicidade-

A fila de carros só aumenta nos dois sentidos da BR-364, na barreira montada na rotatória que dá acesso aos municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, no Vale do Juruá. O tráfego de veículos foi interrompido às 5h30 da manhã desta quarta-feira, 27, e segundo as lideranças do Movimento Pró-Ponte, deverá entrar pela noite.

“Estamos prontos para pernoitar aqui com essa barreira até que a bancada federal e o governo do Estado dê atenção à necessidade urgente para a construção da ponte sobre o Rio Juruá, em Rodrigues Alves. O governo vai fazer pontes em Brasiléia, Xapuri, Sena e a 5° de Rio Branco e para cá só discurso e promessa”, disse o coordenador do ato, Ralph Fernandes, lembrando que a falta de ponte já resultou em morte de pacientes, perda de empregos e assaltos.

ASSISTA AO VÍDEO

As empresas de ônibus fizeram o transbordo de passageiros que se deslocavam entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, nas proximidades da Estrada Variante.



O gerente comercial da empresa Transacreana, Francisco Virgulino, destaca que já cancelou a saída de um ônibus de Cruzeiro para capital no período da manhã. “Vamos acompanhar o desenrolar dos acontecimentos para decidir sobre os novos deslocamentos de modo a não prejudicar nossos passageiros”, pontua.

O agricultor Sérgio Souza, que transportava farinha do Ramal 2 na BR-364 para vender em Cruzeiro do Sul e por causa da barreira, não consegue passar, reclama do fechamento da rodovia.

“Eu ia vender a farinha pra comprar comida e levar pra casa e ia também atrás de um remédio para meu pé que está machucado. Agora não vou vender e talvez tenha que dar a farinha para pagar a Toyota que trouxe e gente e vai levar de volta. De todo jeito pra nós foi prejuízo”, reclamou.