Vídeo: carreta fica pendurada em viaduto e granito cai em pista

- Publicidade-

Uma carreta tombou em um viaduto na BR-040 na tarde deste domingo (10/10) e ficou com a cabine pendurada sobre a pista de baixo. O veículo transportava pedras de granito e a carga caiu na via. O acidente ocorreu por volta das 14h50, em Santa Maria, próximo à Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) prestou socorro com equipe composta por 18 militares e quatro viaturas. O veículo envolvido, uma carreta Fiat Iveco branca, era conduzido por Juciano Alves, 44 anos, que não se feriu. O segundo ocupante do carro, cuja identidade não foi revelada, também não apresentou machucados.

Segundo os bombeiros, a carreta transitava por cima do viaduto, quando a carroceria deslizou e saiu da pista, arrastando a cabine do veículo para cima da mureta, onde ficou praticamente pendurada. A via ficou interditada até a retirada da carga de granito da pista. Os bombeiros atuaram na remoção das pedras.

Vídeo: