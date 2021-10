VÍDEO: Cão apreende droga que saía de Rio Branco com destino a Cruzeiro do sul

- Publicidade-

Mais uma operação em conjunto da CPCães da Polícia Militar do Acre (PMAC) com o grupamento de choque do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) resultou na apreensão de 3 kg drogas que saía de Rio Branco com destino a Cruzeiro do Sul, neste domingo, 31.

Uma barreira foi montada, próximo a Cruzeiro do sul, para realizar abordagens em veículos. Ao abordarem um ônibus, o policial K-9, o cão Pisca Pega, que é um dos melhores cães e recordista de ação anual, hoje, no estado do Acre, localizou dentro de uma mochila o material entorpecente.



Na ação, não foi possível localizar o proprietário da droga, no entanto, todos passageiros foram conduzidos para Tarauacá, onde na delegacia foram apresentados ao delegado para realizar o trabalho de justiça judiciária para que o indivíduo fosse localizado.

No vídeo, é possível observar o exato momento em que o cão localizou a droga dentro desse ônibus.



Com essa apreensão, a CPCães totalizou 108.330 mil quilos de drogas, somente este ano, fora as armas. Toda essa apreensão se deu no trabalho conjunto de mais de 70 operações que estão se intensificando, inclusive, em ramais conhecidos como rota de tráfico tanto de Cruzeiro do Sul quanto das vilas fronteiriças como Plácido de Castro, Xapuri, principalmente, Brasiléia.

De acordo com a tenente Patrícia Costa, comandante da CPCães, a primeira oficial feminina a comandar uma companhia operacional no Bope, o objetivo é apreender, até o fim do ano, mais de 150 mil quilos de entorpecentes.



“Sabemos que houve uma migração diferente na rota do tráfico de drogas e a CPCães está intensificando suas operações. Tenham certeza que, antes do final do ano, a gente vai bater nossa meta, isso se não conseguirmos duplicar essa apreensão, chegar ao patamar de 150 mil kg aprendidos neste ano”, finaliza.