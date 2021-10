VÍDEO: Assaltante tenta atirar em mulher que entrava na garagem de casa

- Publicidade-

Três criminosos foram alvos de uma operação deflagrada pela Divisão de Repressão a Roubos e Furtos (DRRF/Corpatri), nesta sexta-feira (1º/10), após cometerem uma tentativa de latrocínio no Setor Habitacional Arniqueiras contra uma mulher. O crime aconteceu em 10 de junho e foi captado por imagens do circuito de segurança da residência (veja o vídeo abaixo).

A filmagem mostra o momento em que a mulher chega de carro em casa. Logo atrás, dois homens em uma moto invadem o estacionamento. O que está na garupa saca a arma e aponta para dentro do veículo, anunciando o assalto. Assustada, a moradora dá marcha-à-ré, acelera o automóvel e sai imediatamente do estacionamento. Embora não apareça nas imagens, um terceiro indivíduo participou da ação.

Com a arma em mãos, o criminoso tentou disparar contra a cabeça da vítima no momento em que ela fugiu, segundo as investigações. No entanto, a arma de fogo falhou. “Após o roubo frustrado, nos dias 15 e 22 de junho, os autores rondaram a casa da vítima”, acrescentou o delegado à frente do caso, Dego Castro.

Prisão

Um dos envolvidos na tentativa de latrocínio foi preso em 25 de junho. Era ele quem conduzia a moto no dia do crime. O veículo era roubado e tinha a placa clonada. “A mesma motocicleta foi utilizada durante a vigilância do dia 15 de junho, quando teve a placa anotada pela vítima. Em poder do criminoso também foi localizada uma arma de fogo, do tipo pistola, com sinais identificadores suprimidos, bem como um celular roubado”, frisou o delegado.

Durante a operação, o homem — preso em flagrante no dia 25— e os outros dois comparsas foram detidos temporariamente em cumprimento a mandados judiciais expedidos pelo Juiz da Vara Criminal de Águas Claras. Dois dos autores tinham passagens por outros crimes por roubo, homicídio e porte ilegal de arma de fogo.