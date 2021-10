VIADUTO E OUTRAS OBRAS: Gladson e Alan Rick pedem celeridade na análise de projetos de Infraestrutura do Acre na SUDAM

- Publicidade-

O deputado federal Alan Rick (DEM), juntamente com o governador Gladson Cameli, reuniu-se na tarde de terça-feira, 19, em Brasília, com a superintendente do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Louise Caroline Low. O governador e o deputado pediram agilização na análise dos projetos a serem executados através da autarquia no Acre, como o viaduto a ser construído na Avenida Ceará e que contará com R$ 18,7 milhões, fruto de emenda parlamentar de Alan Rick.

“Apresentamos à superintendente, planilhas com várias obras pendentes de parecer pela SUDAM. A Superintendente Louise Low entende a importância dessas obras e nos garantiu um esforço dela e da equipe da SUDAM para atualizar o andamento dos projetos”, disse o deputado.

E acrescentou: “temos o escoamento diário da população de vários bairros para o centro da cidade, através da Avenida Ceará, que já tem seu limite de fluxo comprometido. Com o viaduto, o fluxo será normalizado e os engarrafamentos sofrerão grande redução.”

A Superintendente pontuou que a Sudam prepara-se para a realização das obras. “A nossa meta é executar, tirando do papel, os projetos que irão alavancar o desenvolvimento da Amazônia. Essas obras vão possibilitar a geração de emprego e renda. Isso é importante”, disse Louise.

Também participaram da reunião os secretários Cirleudo Alencar, da Secretaria de Infraestrutura; Rômulo Grandidier, da Fazenda; Flávio Pereira, o chefe da Casa Civil e Ricardo França, representante do Acre em Brasília, bem como a deputada federal Vanda Milani.