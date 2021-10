Veto chinês trava 100 mil toneladas de carne no Brasil e já afeta preço, diz consultoria

- Publicidade-

Suspensão da entrada de carne bovina vinda do Brasil começou há seis semanas, quando casos de “vaca-louca” foram anunciados no país.

Cerca de 100 mil toneladas represadas de carne aguardam uma posição da China sobre veto que já dura seis semanas, a partir da divulgação dos casos de “vaca-louca” no Brasil. A estimativa é da consultoria especializada Safras & Mercado.

“Isso está represado desde o embargo. Normalmente a carne é inspecionada e despachada na sequência para os portos e de lá segue para o país de destino. Mas, com a China descredenciando o Brasil, o fluxo foi interrompido“, diz o consultor Fernando Iglesias.

O volume da carne estocada é uma estimativa informal, já que os frigoríficos não divulgam essa informação. No entanto, a Associação Brasileira de Frigoríficos informou que o Brasil exportou mais de 100 mil toneladas de carne bovina em setembro para a China, referentes a contatos firmados antes do veto.

A expectativa agora, segundo fontes ouvidas pela reportagem, é sobre a posição da China em relação às toneladas enviadas. Mesmo que sejam de contratos anteriores à descoberta da doença, ainda não há uma confirmação de que essas cargas foram entregues ao país asiático, ou barradas para serem devolvidas.

A China é o principal parceiro comercial brasileiro, e foi destino de 58% dos embarques de carne bovina de janeiro a setembro de 2021, o que corresponde a US$ 3,8 bilhões.

A CNN entrou em contato com as principais exportadores de carne bovina do país. A Minerva Foods disse que segue com suas plantas no Uruguai e na Argentina para substituir a demanda da China. “Seguimos atendendo a demanda chinesa por meio de nossas operações nos outros países, sem comprometer o relacionamento com nossos clientes e nosso market share, o que reforça a diversificação geográfica como uma de nossas principais vantagens competitivas”, disse em nota.

Já Marfrig afirmou que “está em período de silêncio por conta de sua divulgação trimestral de resultados financeiros e não vai comentar”. A JBS também foi procurada pela CNN e disse que não vai falar sobre assunto.

Preços no mercado interno

Esse cenário já faz com que empresas procurem no mercado interno um destino mais rápido para o produto. “Frigoríficos já começaram a relatar que parte da carne que está nas câmaras frias já foi disponibilizada no mercado interno”, diz Iglesias. O movimento impacta diretamente nos valores, e a precisão é de que os preços caiam

“Os preços da carne no atacado estão cedendo, ainda não chegaram ao varejo, mas é questão de tempo”, diz.

A partir de uma coleta diária dos preços do mercado físico e também do atacado dos preços do boi gordo e da carne bovina no atacado, a consultoria estima que os preços podem cair de 10% a 15%, caso todo esse estoque chegue ao mercado interno.

No varejo, os preços podem cair em até 10%. “Tradicionalmente o varejo traduz movimentos de queda de maneira mais lenta e em menor intensidade”, diz.