Vereadores autorizam viagem de Bocalom e Normando Sales à Europa; Emerson Jarude e Michelle Melo votaram contra

Os vereadores Emerson Jarude (MDB) e Michelle Melo (PDT) foram os únicos parlamentares a votarem contra a viagem do prefeito Tião Bocalom e do secretário de Meio Ambiente, Normando Sales, ao Reino Unido e Alemanha. O embarque da dupla deve ocorrer no próximo domingo, dia 31, e a ausência da capital acreana deve durar de 10 dias.

Jarude criticou a decisão de viajar e alegou que o prefeito não consegue fazer sequer o básico na capital. “Estamos diante de uma prefeitura que está aí há um ano, mas ainda está patinando. Não teria problema algum se o dinheiro fosse do próprio prefeito, ou se nossa cidade estivesse organizada. Portanto, senhores, é de extrema importância que esta Casa não aprove essa viagem”, pontuou.

Já a vereadora Michelle Melo pontuou que a viagem do prefeito e secretário não tem sentido, já que faltam medicamentos nas unidades de saúde e o transporte coletivo está sucateado. “É no mínimo estranha essa viagem. O prefeito vive mais tempo viajando do que na cidade”, criticou a parlamentar municipal.

A votação fechou o placar em 9×2, tendo apenas os votos de Jarude e Michelle contrários à viagem do prefeito progressista. Dessa forma, prefeito e secretário podem deixar Rio Branco sem receio de se complicarem juridicamente no futuro.