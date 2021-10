Vereadora reclama de descaso na saúde pública e pede providências de Gladson Cameli

- Publicidade-

Nas redes sociais a vereadora Lene Petecão (PSD), lamentou o descaso na saúde pública, segundo ela..o governo precisa realizar mais investimentos no setor.

A parlamentar relatou a falta de infraestrutura e de médicos, fez duras críticas ao Governo do Estado e cobrou maiores investimentos e compromisso com a saúde.

Relatos apontam que as UPAs da Cidade do Povo e do Segundo Distrito estavam sem pediatra até o meio-dia de domingo, 17. À noite, havia apenas um pediatra na UPA do Segundo Distrito e ficou segundo informações, somente até às 22 h.

‘’É muita irresponsabilidade quando o governador investe mais de 9 milhões na imprensa mais não investe na HUERB, hoje todos os jornais noticiaram que só tem um anestesista, isso é um absurdo! Governador pare de investir na república da farinha, invista em seu estado’’, declarou.