Veja vídeo; Ladrões em moto assaltam e arrastam mulher e cão durante fuga

- Publicidade-

SÃO PAULO| As câmeras de segurança de um prédio na Alameda Sarutaiá, no Centro de São Paulo, registraram cenas de crueldade cometidos contra uma mulher e seu animal de estimação, quando retornada de uma padaria. Ela foi assaltada por criminosos e arrastada na via.



Nas imagens, a mulher aparece caminhando tranquilamente com seu cachorro quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. Eles sobem na calçada e tomam a bolsa da vítima, ela reage e acaba tento uma luta corporal com os dois homens.

O assaltante que abordou a mulher consegue subir novamente na garupa da moto, mas a vítima acaba presa no veículo, sem dó os criminosos arrancam e acabam arrastando a mulher na calçada junto com o cachorro.

Em nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública informou que policiais militares do 1º BPM/M socorreram a mulher e seu cão. De acordo com a secretaria, ela voltava de uma padaria quando abordada pelos criminosos e levaram seu celular e um cartão bancário.

“As ações de policiamento ostensivo e preventivo, assim como as ações de polícia judiciária, realizadas no bairro, serão intensificadas a fim de ampliar a segurança da população e reduzir a incidência criminal”, afirma a SSP, em posicionamento, estimando 70 PMs na patrulha feita nos Jardins.