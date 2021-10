Veja vídeo: Atleta sem as pernas entra para Livro de recordes por ser o corredor de mãos mais rápido do mundo.

- Publicidade-

O atleta Zion Clark, de 23 anos, se tornou o corredor “de mãos” mais rápido do mundo, entrando para o Guinness, o Livro dos Recordes.

De acordo com o portal “Sapo”, Zion percorreu 20 metros em 4,78 segundos (o equivalente a 15 km/h).

O norte-americano nasceu sem as pernas, sendo diagnosticado ainda bebê com a Síndrome de Regressão Caudal, uma malformação rara que causa o desenvolvimento incompleto da metade inferior do corpo.

No caso do atleta, os ossos inferiores da coluna estão ausentes, daí o uso dos braços e das mãos para se deslocar.

Ao Guinness, Zion afirmou que enxerga sua condição física como um desafio para levar uma vida normal. Por isso mesmo, ele se tornou uma inspiração para muitos.

Além de atleta, o jovem é palestrante motivacional, autor de livros e empresário. “Seu feito incrível é apenas uma prova de sua determinação e coragem“, escreveu o Livro dos Recordes.

Fato é que, desde jovem, a deficiência de Zion nunca o impediu de realizar seus objetivos. Em seus dias de colégio, ele era um praticante de luta greco-romana. Agora, na pista da Academia do Colégio de Massillon (Ohio, EUA), ele conseguiu o feito espetacular: 20 metros em 4,78 segundos.

vídeo: