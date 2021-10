VÁRIOS ROUBOS: Identificados criminosos mortos após confronto a tiros com a polícia de Rondônia

- Publicidade-

Foram identificados como sendo Caio Silveira do Prado, 23, Tiago Alves de Souza, 24, e Claison Silva Dias, 20, os criminosos mortos após confronto com a Polícia Militar na noite de terça-feira (27) no Travessão TB 40, da rodovia 421, município de Ariquemes, em Rondônia.

Conforme a polícia, o bando estaria cometendo roubo na cidade e estava indo fazer arrastão na zona rural. Os criminosos e mais um casal estavam armados em um carro Ford Ka de motorista de aplicativo e em uma moto Honda Bros de placa NCZ-0421 de Campo Novo de Rondônia.

Eles entraram em confronto com os policiais e acabaram mortos. Uma mulher foi detida e um outro envolvido conseguiu fugir correndo para a mata.