Valéria Lima é nomeada secretária interina de saúde de Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

A nova secretária de saúde de Cruzeiro do Sul, foi nomeada nessa terça-feira, 05, pelo prefeito Zequinha Lima.

A Secretaria estava sem o titular há cerca de uma semana, quando o ex-secretário, o médico Agnaldo Lima que é o irmão do prefeito pediu exoneração.

Zequinha disse que Valéria Lima assume de forma interina, mas que não tem previsão de efetivá-la ou de nomear outro secretário. “O secretário Dr. Agnaldo pediu exoneração e hoje decidimos que Valéria vai ficar no cargo interino, pois ela já vem acompanhando o trabalho há um tempo. Então, nada melhor que ela assuma sem pressa, para escolha de outra pessoa”.

Valéria disse que o seu trabalho como secretária será de diálogo com os servidores da saúde. “Estar mais perto dos profissionais, existia realmente reclamações. Estávamos vivendo um momento muito forte de pandemia. O serviço é visitarmos as unidades e escutar as problemáticas e procurar soluções”.