Vacinação em Rio Branco vai de 8h às 12h nesta segunda-feira (11) devido ao ponto facultativo

Somente 2ª dose AstraZeneca com 60 dias ou +

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 1.015.363 doses de vacinas e foram aplicadas 837.298 doses na população até sexta (8), data da última atualização. Das doses, 537.833 pessoas tomaram a primeira dose, 285.764 a segunda e 12.062 a dose única.