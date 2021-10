Vacinação contra a Covid em Rio Branco: veja pontos de imunização nesta sexta-feira ( 8 )

Adolescentes precisam comparecer acompanhados dos pais ou responsáveis e apresentarem RG e CPF ou o RG e o cartão do SUS na hora da vacinação.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) antecipou para 21 dias a segunda dose da Pfizer, seguindo a orientação do governo estadual. Quem tomou a primeira dose de AstraZeneca deve continuar aguardando os 60 dias para tomar a segunda dose e para completar o esquema vacinal com a CoronaVac.

O grupo Rede Amazônica, em parceria com o governo do Estado, Energisa e Universidade da Amazônia (Unama), vai oferecer mais um mutirão de vacinação em Rio Branco neste sábado (9), das 8h às 20h, no estádio Arena da Floresta. O circo Broadway também vai fazer apresentações no evento.

Veja os pontos de vacinação

Reforço em idosos a partir de 60 anos (6 meses da 2ª dose) e imunossuprimidos (+ de 28 dias da 2ª dose)

Urap Eduardo Assmar

Urap Vila Ivonete

Urap Roney Meireles

Urap Hidalgo de Lima

Urap Maria Barroso

Urap Rozangela Pimentel

Urap Ary Rodrigues

Urap Cláudia Vitorino

Urap São Francisco

12 anos ou mais 1ª e 2ª dose da Pfizer – antecipação 21 dias

Urap Eduardo Assmar

Urap Vila Ivonete

Urap Roney Meireles

Urap Ary Rodrigues

Urap São Francisco

Urap Maria Barroso

Urap Hidalgo de Lima

Urap Cláudia Vitorino

Urap Rozangela Pimentel

Somente 2ª dose AstraZeneca com 60 dias ou +

Urap Cláudia Vitorino

Urap São Francisco

Valdeiza Valdez

Urap Bacurau

Urap Maria Barroso

2ª dose da CoronaVac

Policlínica Barral y Barral

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 1.015.363 doses de vacinas e foram aplicadas 832.050 doses na população até esta quinta (7), data da última atualização. Das doses, 536.374 pessoas tomaram a primeira dose, 282.544 a segunda e 12.055 a dose única.