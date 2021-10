Vacinação contra a Covid em Rio Branco é suspensa nesta terça (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida

Mais de sete mil pessoas procuraram um dos 60 pontos do “Dia D de Vacinação” para se imunizar contra a Covid-19 no sábado (9) em Rio Branco. Os dados repassados ao g1 são da Secretaria Municipal de Saúde da capital.

Mais de mil doses de vacinas foram aplicadas durante a segunda edição da campanha “Vacina no Bem”, que ocorreu das 8h às 20h no sábado (9), no Estádio Arena da Floresta, no Segundo Distrito de Rio Branco. O levantamento é do Programa Nacional de Imunização (PNI).