URGENTE: Vítima reage a assalto e mata assaltante, no bairro Canaã em Rio Branco

- Publicidade-

O assaltante identificado pelo nome de Raimundo Nonato da Silva Menezes, 19 anos, natural da cidade amazonense de Pauini, foi morto, na manhã desta quinta-feira, 28, durante roubo (assalto a um comércio) no bairro onde caiu morto.

Assaltante roubou moto e seguiu cometendo crime

De acordo com informações da Polícia, por volta das 7h, “Caboclinho”, como era mais conhecido, teria furtado uma moto no bairro Canaã. Horas depois usando a moto do primeiro crime, ele tentou assaltar um comércio da região, mas o proprietário do local reagiu e atirou em Raimundo Nonato, que foi atingido com um tiro de pistola no braço que transfixou e atingiu o tórax lado esquerdo.

Tiro no coração

Ferido, o assaltante correu, mas caiu metros depois na rua Aloísio Maia, que liga os bairros Canaã e Avenida Amadeo Barbosa.

SAMU foi acionado, mas ao chegar ao local somente pode atestar a morte.

De acordo com análise prévia da Perícia, o tiro, após transfixar o braço, teria atingido o coração do jovem.

Maconha no bolso

No bolso do criminoso a perícia encontrou porções de substância entorpecente (maconha), sobre a arma usada pelo criminoso e a vítima que reagiu ao assalto a polícia ainda investiga.

Ainda de acordo com informações, “Caboclinho” era foragido da justiça.