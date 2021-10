URGENTE: Prefeitura convoca servidores para garantir recebimento de salário

- Publicidade-

CONVOCAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS

A Prefeitura de Rio Branco convoca, em caráter de URGÊNCIA, os servidores municipais que ainda não ativaram sua nova conta para recebimento de seus proventos a comparecem ao Banco do Brasil e realizar o procedimento de ativação da conta e com isso não terem problemas no recebimento do salário do mês de outubro.

Os servidores devem comparecer, impreterivelmente, até o dia 20-10 em uma das seguintes agências:

– 2358 – Aquiry – Rua Marechal Deodoro, 782, Ipase

– 2359 – Avenida Brasil – Rua Doutor Franco Ribeiro, 77, Centro

– 3022 – Bosque – Rua Coronel José Galdino, 416, Bosque

– 5779 – Avenida Chico Mendes – Av. Chico Mendes 790, Rod. AC-40, Qd 66, Lote 899 – Triângulo Velho

– 8125 – Avenida Rio de Janeiro – Rua Rio de Janeiro 1292, Abrahão Alab

Lembramos que as referidas agências atendem os servidores municipais com exclusividade das 14h às 16h, porém, podem comparecer a partir das 8h e receber o atendimento comum.