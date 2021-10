Urgente: mulher morre após choque em bomba mergulhão

- Publicidade-

A fatalidade aconteceu na tarde deste sábado, 9, por volta das 14h.

Uma mulher, que não teve o nome identificado, foi arrumar uma bomba tipo mergulhão, as margens do Rio Acre quando levou um choque.

O Samu ainda chegou a ser chamado e apesar de todos os esforços e da dificuldade de acesso ao local, pois a localização é no final da invasão do Panorama, às margens do outro lado Rio Acre, o homem não resistiu.

Segundo os socorristas, em virtude do tempo o corpo da vítima já está em estado de rigidez.

O corpo foi trazido para outra margem de canoa.

Os médicos alertam para o perigo de choques ao manusear esse tipo de bomba.