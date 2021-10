URGENTE: Motociclista morre após colidir com caminhão pipa, no bairro Vitória

- Publicidade-

O acidente envolvendo um caminhão pipa e um motociclista ocorreu por volta das 12h30 desta sexta-feira, 15, no cruzamento das ruas Boa Aventura e Alvorada, no bairro Vitória.

De acordo com informações de testemunhas, caminhão e moto trafegavam na rua Boa Ventura, em sentido opostos, é ambos entraram ao mesmo tempo na rua Alvorada, quando o rapaz da moto identificado pelo nome de Werlison Souza da Silva, 29 anos derrabou no asfalto, bateu a cabeça na lateral do caminhão, caiu no chão e morreu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU foi acionado, mas a vítima teve morte instantânea.

O motorista do caminhão que não teve o nome revelado permaneceu no local do acidente e foi conduzido pela Polícia Militar a Delegacia de Flagrantes – DEFLA.