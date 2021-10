URGENTE: Assaltante que foi baleado por PC, durante assalto, foi encaminhado para o Pronto Socorro com urgência

- Publicidade-

O menor J.C.S.C foi socorrido pelo Samu nas proximidades da quarta Ponte. Ele foi baleado com um tiro no abdômen.

Os policiais que investigam o assalto ocorrido no final desta segunda-feira, 18, no supermercado localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, assim que chegaram no PS levaram a foto do indivíduo até o policial, que também foi baleado, e ele teria reconhecido o indivíduo. As imagens do circuito interno de segurança também mostram que a pessoa que foi batelada bate com as características.

A Polícia Civil está no Pronto Socorro colhendo todas as informações. É possível que o rapaz, que não corre risco de morte, receba voz de prisão aqui mesmo no Pronto Socorro.

Veja Vídeo: