Unidades de Saúde de Cruzeiro do Sul, mantém estoque de vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 12 anos

A vacinação segue em Cruzeiro do Sul para os profissionais de saúde, pessoas de 60 anos ou mais com a dose de reforço e a vacinação do público em geral para quem não tomou ainda, se vacinar. Há imumizante em todas as unidades de saúde, menos a CoronaVac que é encontrada somente no posto do agricultor.

A coordenadora de imunização do município, Elania Borges detalha como está funcionando o esquema de vacinação.

“A vacina continua em todas as unidades de saúde, com primeira, segunda e terceira dose. A Pfizer tem todas, a Fiocruz também e a CoronaVac somente no posto do agricultor. As pessoas de 12 à 17 anos continuam recebendo a Pfizer em todas as UBSs”, destacou.

As pessoas maiores de idade podem estar tomando a primeira dose de CoronaVac que há na UBS do Agricultor. A terceira dose continua para quem tem 60 anos ou mais, para todos os profissionais de saúde que estão com seis meses de vacinados. E mais os imunossuprimidos com 28 dias podem estar também tomando a terceira dose.