Um dos quatro envolvidos em assalto com reféns no conjunto Village ganha liberdade após audiência de instrução

- Publicidade-

Jesse Silva e Souza, um dos envolvidos no assalto a um casal no Conjunto Village, ganhou a liberdade durante a audiência de instrução do processo. A decisão foi da Juíza da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco, que atendeu um pedido do Defensor Público, que atua no carro. Jesse Silva passará a ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

Os demais réus vão continuar presos. Paulo Sérgio Ribeiro Ferreira, o filho dele, Paulo Ricardo da Silva Ferreira, Jesse Silva e Souza e Misael Antônio dos Passos foram presos no dia 11 de fevereiro deste ano. O grupo invadiu uma residência no Conjunto Village e fez um casal de refém.

Quando a polícia chegou ao local, três dos quatro envolvidos, estavam no interior da casa. A partir daí teve início uma longa e tensa negociação. Quase duas horas depois os reféns foram liberados e os bandidos resolveram se entregar.

Após o fim da audiência de instrução, a magistrada abriu o prazo para as alegações finais, que são os últimos argumentos da acusação e defesa. Finalizada essa etapa o processo estará concluso para a sentença.