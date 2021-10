Últimos dias para matrícula em projeto que liberou 30 cursos sem mensalidade em milhares de cidades.

- Publicidade-

Projeto de capacitação profissional que fornece vagas limitadas para o participante escolher 2 cursos entre os mais de 30 cursos disponiveis para que ele possa fazer sem pagar mensalidades, material ou matrícula, apenas uma taxa de contrapartida de 8% do valor real. O Projeto “Capacitando o Brasil” é uma comunidade de conhecimento mantida por fundos privados, por doações e também pelo próprio formato do projeto.

O Capacitando o Brasil é um projeto mantido por instituições privadas e parcerias estratégicas, que buscam a qualificação profissional dos brasileiros que possuem poucos recursos para sua qualificação profissional, e necessitam estar mais preparados para o mercado de trabalho.

O Projeto disponibiliza uma forma de qualificação profissional de alta qualidade isentando o aluno do pagamento de mensalidades, e material didático, restando ao mesmo somente o pagamento de uma taxa de contrapartida de 8% do valor real do curso. Para que o projeto possa acontecer ele é formado de diversos parceiros entre eles é o prestador do curso, o CEPED – Centro Profissional de Educação a Distância.

Somente será possível escolher 2 cursos pelo projeto.

LANÇAMENTOS

Auxiliar Júridico. LANÇAMENTO! Podologia. LANÇAMENTO! Educação Física e Esportes. LANÇAMENTO! Administração Pública. LANÇAMENTO! Auxiliar de Laboratório. LANÇAMENTO! Barbeiro. LANÇAMENTO! Desenho e Pintura. LANÇAMENTO! Eletricista Residencial. LANÇAMENTO! Empreendedorismo. LANÇAMENTO! Gestão Escolar. LANÇAMENTO! Recepcionista. LANÇAMENTO! ADMINISTRATIVOS Auxiliar Administrativo. Auxiliar Contábil. Empreendedorismo. Administração Pública. Finanças

Logística. Marketing e Vendas. Oratória. Operador de Caixa. Publicidade Moderna. Recursos Humanos. Recepcionista. Secretariado Executivo.

IDIOMAS Inglês: Básico e Intermediário Espanhol: Básico e Intermediário.

SAÚDE Auxiliar de Laboratório. Atendente de Farmácia. Auxiliar de Pet Shop e Veterinária Enfermagem do Trabalho. Nutrição Clínica e Funcional. Psicologia Clínica e Comportamental.

EDUCAÇÃO Educação Especial. Educação Infantil. Gestão Escolar. Libras. Métodos Pedagógicos com o Computador.

BELEZA Barbeiro. Estética. Depilação. Design de Sobrancelha. Moda e Costura.

CULINÁRIA Confeitaria. Gastronomia.

INDUSTRIAIS Eletrônica Básica. Logística Eletricista Residencial. Mestre de Obras. Segurança do Trabalho Eletricista Residencial.

INFORMÁTICA Informática Básica. Montagem e Manutenção de Computadores. Métodos Pedagógicos com o Computador.

OUTRAS ÁREAS Auxiliar em Agronegócio. Assistência Social. Assistência ao Idoso. Design de Interiores .Fotografia. Gestão Ambiental. Porteiro e Vigia. Turismo.