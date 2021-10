Confira o calendário completo de pagamentos e saques do benefício para esta semana.

A Caixa Econômica Federal paga a sétima e última parcela do auxílio emergencial a beneficiários do Bolsa Família nesta segunda-feira (25). Recebem quem tem NIS com final 6.

O pagamento da última parcela a beneficiários do Bolsa Família começou no último dia 18 e se encerra na sexta-feira (29). Pagamentos e saques são liberados no mesmo dia.

Nesta segunda-feira, não há pagamentos liberados para trabalhadores cadastrados no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Na terça-feira (26), o crédito será liberado para quem nasceu no mês de junho. Confira abaixo os calendários completos da sétima e última parcela: Auxílio emergencial – pagamento e saque para Bolsa Família 25/10 – NIS 6 26/10 – NIS 7 27/10 – NIS 8 28/10 – NIS 9 29/10 – NIS 0 Auxílio emergencial – pagamento para CadÚnico 26/10 – Junho 27/10 – Julho 28/10 – Agosto 29/10 – Setembro 30/10 – Outubro e novembro 01/11 – Dezembro Auxílio emergencial – saque para CadÚnico 01/11 – Janeiro 03/11 – Fevereiro 04/11 – Março 05/11 – Abril 09/11 – Maio 10/11 – Junho 11/11 – Julho 12/11 – Agosto 16/11 – Setembro 17/11 – Outubro 18/11 – Novembro 19/11 – Dezembro