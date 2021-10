Ufac inicia primeiro semestre de 2021 com aulas remotas e híbridas

- Publicidade-

As aulas do primeiro semestre deste ano na Universidade Federal do Acre começaram nessa quarta-feira (20) ainda no formato predominantemente remoto. Porém, a pró-reitora de Graduação da universidade, Ednaceli Damasceno, explica que no caso de alguns cursos, que são necessárias atividades em laboratório, também é adotado o formato híbrido.