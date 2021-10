Ufac abre vagas para mestrado e doutorado em Saúde Coletiva

São 18 vagas destinadas ao mestrado e 12 vagas destinadas ao doutorado

A Universidade Federal do Acre (Ufac) abriu vagas 18 vagas para mestrado e 12 para doutorado em Saúde Coletiva para matrícula no primeiro semestre letivo de 2022.

As vagas de mestrado são destinadas aos profissionais de nível superior portadores de diploma devidamente registrado, de duração plena, nas áreas de conhecimento: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Saúde Coletiva.

O Curso de Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva deve ser concluído em no máximo quatro semestres letivos, ou, vinte e quatro meses. Das 18 vagas ofertadas, três obrigatoriamente são destinadas para Políticas de Ações Afirmativas. As inscrições acontecem de 15 até 22 de outubro de acordo com o fuso horário do Acre, mais informações podem ser encontradas no edital disponibilizado pela Ufac.

Já o Curso de Doutorado em Saúde Coletiva deve ser concluído em no máximo oito semestres letivos, ou, quarenta e oito meses. As vagas são destinadas aos profissionais de nível superior com interesse em pesquisa sobre temas de Saúde Coletiva, com título de Mestre.

Das 12 vagas ofertadas, duas são obrigatoriamente destinadas para Políticas de Ações Afirmativas. As inscrições também acontecem de 15 a 22 de outubro de acordo com o fuso horário do Acre, mais informações podem ser encontradas no edital disponibilizado pela Ufac.