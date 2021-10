Tribunal do Júri ouve nesta quarta-feira, 20, pai que degolou o próprio filho de apenas cinco anos

- Publicidade-

O detento Cristiano Lima Arsênio será interrogado nesta quarta-feira, 20, no processo que apura a morte do filho de 5 anos. A audiência de instrução e julgamento do processo será realizada a partir das 10 horas da manhã, na 1* Vara do Tribunal do Júri. Cristiano virou réu pela morte do próprio filho. O menino Christopher Leão.

O crime aconteceu na madrugada de 12 de agosto do ano passado, no Bairro Bahia Nova. De acordo com informações, após um surto psicótico Cristiano pegou uma faca tipo peixeira e degolou a criança. Na sequência o pai fugiu, mas foi preso pela Polícia Civil região da Sobral.

No ano passado o processo foi suspenso, após a defesa de Cristiano, pedi a instauração do incidente de insanidade mental, mas como o laudo comprovou que o réu era capaz de compreender o ato que praticou, a ação penal (produção de provas no âmbito da justiça) teve sequência.

Antes do interrogatório do réu, serão ouvidas as testemunhas de acusação e defesa. O depoimento da ex-esposa de Cristiano e considerado um dos principais pelo Ministério Público Estadual. Foi a dona de casa que encontrou o corpo do Filho.