Três acusados de roubo de motocicleta no bairro Bahia são presos

Na manhã desta quinta-feira, 07, a Polícia Civil, por meio dos agentes da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva, expedido pela juíza da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco – AC, em desfavor dos nacionais M. S. D., P. F. S. e R. F. N.

Os três são acusados pela prática do crime de roubo majorado, pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (Art. 157 §2º, II e §2º, I, CP), ocorrido em 27 de novembro do ano passado, na rua Dom Pedro, bairro Bahia velha, na baixada da Sobral.

Consoante relatório dos investigadores da especializada, o crime foi praticado por três indivíduos que portavam arma de fogo, os quais subtraíram uma motocicleta HONDA/CG 125/FAN, um aparelho celular Samsung Galaxy J7, um capacete, uma carteira nacional de habilitação e um CRLV da vítima.

Os itens roupados foram recuperados e restituídos à vítima. Dessa forma, as investigações foram concluídas com a identificação de todos os autores do crime, que estão à disposição da justiça.